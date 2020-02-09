Эксперт об игре России на Шведских играх: никогда разношёрстный состав не приносил пользу

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Трёхкратный олимпийский чемпион по хоккею Виталий Давыдов оценил выступление российской сборной на Шведских играх.

«Никогда разношёрстный состав не приносил пользу. Какую цель ставили на этом турнире? Опробовать молодёжь. Но тех, кто взял серебро на прошедшем молодёжном чемпионате мира, не поставили на матч с чехами. Это говорит о том, что между молодёжкой и основной командой большая пропасть. Нужно возобновить встречи между своими сборными. Ведь у нас были основная, вторая и молодёжная команды. И тут уже смотреть. Это лучше, чем везти смешанный состав на еврокубки, где мы выглядели очень бледно. Но критиковать легче, чем подсказывать. Я понимаю, что тренеры хотят как можно больше кандидатов просмотреть», — приводит слова Давыдова РИА Новости.

Сборная России проиграла все три матча на Шведских играх и заняла последнее место на турнире.

Ранее Ротенберг заявил, что сборной России нужно улучшить все компоненты.

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