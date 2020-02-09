Ротенберг: сборной России нужно улучшить все компоненты

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Глава штаба сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг оценил работу тренерского состава национальной команды на Шведских играх.
Ротенберг: сборной России нужно улучшить все компоненты
  • РИА Новости

«Нам нужно улучшить все компоненты, чтобы быть на необходимом уровне. На мой взгляд, наиболее важный компонент — управление игрой команды на лавке. Это называется bench management. Наши тренеры должны стремиться к тому, чтобы не было каких-то шероховатостей», — цитирует Ротенберга «Чемпионат». 

На шведском этапе Еврохоккейтура сборная России проиграла все три матча.

Ранее сообщалось, что Швеция обыграла Финляндию и выиграла домашний этап Еврохоккейтура.

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