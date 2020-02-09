Ротенберг: сборной России нужно улучшить все компоненты

Глава штаба сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг оценил работу тренерского состава национальной команды на Шведских играх.

«Нам нужно улучшить все компоненты, чтобы быть на необходимом уровне. На мой взгляд, наиболее важный компонент — управление игрой команды на лавке. Это называется bench management. Наши тренеры должны стремиться к тому, чтобы не было каких-то шероховатостей», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

На шведском этапе Еврохоккейтура сборная России проиграла все три матча.

Ранее сообщалось, что Швеция обыграла Финляндию и выиграла домашний этап Еврохоккейтура.