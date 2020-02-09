Ротенберг: сборной России нужно улучшить все компоненты
- РИА Новости
«Нам нужно улучшить все компоненты, чтобы быть на необходимом уровне. На мой взгляд, наиболее важный компонент — управление игрой команды на лавке. Это называется bench management. Наши тренеры должны стремиться к тому, чтобы не было каких-то шероховатостей», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».
На шведском этапе Еврохоккейтура сборная России проиграла все три матча.
Ранее сообщалось, что Швеция обыграла Финляндию и выиграла домашний этап Еврохоккейтура.