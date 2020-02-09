Швеция обыграла Финляндию и выиграла домашний этап Еврохоккейтура

Сборная Швеции в заключительном матче домашнего этапа Евротура одержала победу над командой Финляндии.

Матч, проходивший на «Эриксон Глоб-Арене», завершился победой хозяев со счётом 5:1.

В составе шведской команды забрасывали Линус Юханссон (дважды), Самуэль Фагемо, Даниэль Заар и Деннис Эверберг. Единственная шайба сборной Финляндии на счету Йоэля Мустонена.

Сборная Швеции заняла первое место на домашнем этапе Евротура, выиграв все три поединка. Команда России с тремя поражениями стала четвёртой.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею проиграла по буллитам Чехии на шведском этапе Евротура.