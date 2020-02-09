Ржига: уровень КХЛ упал, это очевидно

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига заявил, что уровень Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) снизился по непонятным ему причинам.

«Практически все участники Шведских игр, за исключением России, укомплектованы исполнителями из европейских лиг. Итоги турнира показали, что европейский хоккей находится на довольно высоком уровне. Конечно, у России было много молодых игроков, но тем не менее. Что произошло в КХЛ за несколько последних лет, не знаю, я там уже года четыре не работаю. Однако уровень упал, это очевидно», — заявил Ржига после матча Евротура с Россией (4:3 ОТ).

Российская команда проиграла все три матча на Шведских играх.

Ранее сообщалось, что Россия по буллитам проиграла Чехии в матче Еврохоккейтура.