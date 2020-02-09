Россия по буллитам проиграла Чехии в матче Еврохоккейтура
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Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу подопечных Милоша Ржиги.
Сборная России забила первой. На 12-й минуте отличился Артур Каюмов, которому ассистировали Денис Зернов и Анатолий Голышев. Чехи ответили голом Якуба Флека на 20-й минуте.
Во втором периоде россияне вновь вышли вперёд после гола Андрея Светлакова, забившего на 37-й минуте с передачи Максима Мамина.
На 54-й минуте сборная Чехии сравняла счёт благодаря голу Яна Коштеляка. Российская команда снова вышла вперёд после шайбы Павла Порядина, отличившегося на 59-й минуте с передачи Андрея Миронова, однако чехи сумели сравнять счёт на 60-й минуте благодаря голу Коштеляка, тем самым оформившего дубль.
В овертайме команды не выявили сильнейшего. В серии буллитов победу Чехии принёс бросок Якуба Крейчика.
Ранее Павел Кудрявцев заявил, что ненужные удаления являются главной проблемой сборной России в матчах Евротура.