Кудрявцев считает ненужные удаления главной проблемой сборной России в матчах Евротура

Форвард сборной России по хоккею Павел Кудрявцев прокомментировал результат встречи с командой Швеции (2:5) на Еврохоккейтуре.

«Снова не получилось хорошо начать, пропустили быстрый гол. Надо убрать это и завтра забить первыми. Скорости здесь повыше, все начинают резко и агрессивно. Первый период проходит в быстром темпе, затем немного привыкаешь. Можно было реже удаляться, это также повлияло на исход встречи. Уберём ненужные удаления — тогда всё будет получаться», — заявил Кудрявцев после окончания встречи.

Ранее Плющев заявил, что сборная России разваливается после первой же шайбы.