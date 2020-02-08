Плющев: что это за команда, если она разваливается после первой же шайбы

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев поделился мнением относительно поражения национальной команды от Швеции (2:5) в матче Евротура.
Плющев: что это за команда, если она разваливается после первой же шайбы
  • Reuters

«Тренеры и руководители сборной говорят, что хотят проверить молодых на фоне других команд международного класса. Не знаю, насколько это оправданно. У ребят есть опыт международных и официальных матчей. Но мальчишки уступают соперникам в мастерстве. Естественно, от этого идут ошибки, неуверенная игра в реализации. С финнами пропустили трижды к седьмой минуте, оставалось ещё 53 минуты, чтобы всё исправить, но не вышло. Что это за команда, если она разваливается после первой же шайбы! Тем более что это не матч за золото Олимпиады или чемпионата мира», — заявил Плющев ТАСС.

Ранее форвард сборной России Павел Порядин признался, что тренеры акцентировали внимание на первой смене перед игрой со Швецией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить