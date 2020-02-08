Плющев: что это за команда, если она разваливается после первой же шайбы

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев поделился мнением относительно поражения национальной команды от Швеции (2:5) в матче Евротура.

«Тренеры и руководители сборной говорят, что хотят проверить молодых на фоне других команд международного класса. Не знаю, насколько это оправданно. У ребят есть опыт международных и официальных матчей. Но мальчишки уступают соперникам в мастерстве. Естественно, от этого идут ошибки, неуверенная игра в реализации. С финнами пропустили трижды к седьмой минуте, оставалось ещё 53 минуты, чтобы всё исправить, но не вышло. Что это за команда, если она разваливается после первой же шайбы! Тем более что это не матч за золото Олимпиады или чемпионата мира», — заявил Плющев ТАСС.

Ранее форвард сборной России Павел Порядин признался, что тренеры акцентировали внимание на первой смене перед игрой со Швецией.