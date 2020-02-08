Порядин признался, что тренер акцентировали внимание на первой смене перед игрой со Швецией
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«Нам говорили, чтобы мы первую смену сыграли внимательнее. В результате бросок, добивание, а вратарю не помогли. Нужно с этого начинать, разбирать свои ошибки», — заявил Порядин.
Также форвард сборной России считает, что перед заключительным матчем Шведских игр ему и его товарищам нужно забить прошлые поражения.
«Перед матчем с Чехией надо прежде всего привести в порядок голову. Выйти и сыграть. Времени на отдых мало», — сказал хоккеист после матча.
Сборная России пропускает шайбу на первой минуте в двух встречах кряду.
Ранее Кудашов прокомментировал поражение от сборной Швеции.