Порядин признался, что тренер акцентировали внимание на первой смене перед игрой со Швецией

Форвард сборной России Павел Порядин прокомментировал пропущенную шайбу на первой минуте матча Евротура со Швецией (2:5).

«Нам говорили, чтобы мы первую смену сыграли внимательнее. В результате бросок, добивание, а вратарю не помогли. Нужно с этого начинать, разбирать свои ошибки», — заявил Порядин.

Также форвард сборной России считает, что перед заключительным матчем Шведских игр ему и его товарищам нужно забить прошлые поражения.

«Перед матчем с Чехией надо прежде всего привести в порядок голову. Выйти и сыграть. Времени на отдых мало», — сказал хоккеист после матча.

Сборная России пропускает шайбу на первой минуте в двух встречах кряду.

Ранее Кудашов прокомментировал поражение от сборной Швеции.