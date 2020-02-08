Порядин признался, что тренер акцентировали внимание на первой смене перед игрой со Швецией

Короткая ссылка
Форвард сборной России Павел Порядин прокомментировал пропущенную шайбу на первой минуте матча Евротура со Швецией (2:5).
Порядин признался, что тренер акцентировали внимание на первой смене перед игрой со Швецией
  • Reuters

«Нам говорили, чтобы мы первую смену сыграли внимательнее. В результате бросок, добивание, а вратарю не помогли. Нужно с этого начинать, разбирать свои ошибки», — заявил Порядин.

Также форвард сборной России считает, что перед заключительным матчем Шведских игр ему и его товарищам нужно забить прошлые поражения.

«Перед матчем с Чехией надо прежде всего привести в порядок голову. Выйти и сыграть. Времени на отдых мало», — сказал хоккеист после матча.

Сборная России пропускает шайбу на первой минуте в двух встречах кряду.

Ранее Кудашов прокомментировал поражение от сборной Швеции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить