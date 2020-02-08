Кудашов — о поражении сборной Швеции: ошибки совсем детские

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов подвёл итоги второго матча Шведских игр против хозяев турнира (2:5).
Кудашов — о поражении сборной Швеции: ошибки совсем детские
  • РИА Новости

«Ошибки совсем детские. На этом уровне нельзя передерживать шайбу, позволяя сопернику себя накрывать, удаляться. Всё это и вылилось в результат. Только начинаем доминировать, нормально играть, как у нас случается то удаление, то потеря шайбы. Но если мы не будем пробовать, то ребята не поймут, как играть на международном уровне. Это необходимый процесс, который они должны пройти: поиграть на таком уровне, набить шишек, скажем так. Они делают какие-то ошибки, а мы будем их искоренять», — заявил Кудашов.

Сборная России проиграла оба матча на Шведских играх с разницей шайб 2:8.

Ранее Кудашов заявил, что в матче Евротура с Чехией в воротах сборной России сыграет Бобков.

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