Киселевич: опять допустили ошибки, ненужные удаления привели к поражению

Защитник и капитан сборной России по хоккею Богдан Киселевич прокомментировал поражение от национальной команды Чехии на третьем этапе Еврохоккейтура — Шведских играх.

«В третьей встрече получше стали играть связки, психологически давление убрали, стали играть в открытый, хороший хоккей, могли ещё больше забить. Но опять допустили ошибки, ненужные удаления привели к поражению», — приводит слова Киселевича ТАСС.

Он отметил, что сразу после игры сложно анализировать ошибки.

«Наверное, где-то была потеря концентрации. Мы результатом недовольны, несмотря на состав. Мы получили опыт, будем уделять больше внимания работе, чтобы соответствовать уровню», — добавил капитан сборной.

Сборная по буллитам уступила Чехии, упустив победу на последней минуте основного времени матча, и таким образом заняла последнее, четвёртое место на Шведских играх.

Ранее сообщалось, что Алексей Кудашов прокомментировал поражение от Чехии на этапе Еврохоккейтура в Швеции.