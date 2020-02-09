Кудашов о поражении от Чехии: нужен опыт, чтобы выигрывать такие матчи и избегать детских ошибок

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов прокомментировал поражение от национальной команды Чехии на третьем этапе Еврохоккейтура — Шведских играх.
Кудашов о поражении от Чехии: нужен опыт, чтобы выигрывать такие матчи и избегать детских ошибок
  • © Erik Simander/Tt
  • globallookpress.com

«Очень обидное поражение, нужен опыт, чтобы выигрывать такие матчи и избегать таких детских ошибок. А так в третьей игре стало уже чуть лучше, игра стала просматриваться, уверенность появилась», — приводит слова Кудашова ТАСС.

Он отметил, что тренерский штаб сборной России, вызвав молодых игроков на Шведские игры, дал им возможность почувствовать другой уровень хоккея.

«Любая ошибка наказывается, и они знают, к чему стремиться, развиваться», — добавил специалист.

Подопечные Кудашова по буллитам уступили Чехии, упустив победу на последней минуте основного времени матча.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею заняла последнее место на Шведских играх.

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