Кудашов о поражении от Чехии: нужен опыт, чтобы выигрывать такие матчи и избегать детских ошибок
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«Очень обидное поражение, нужен опыт, чтобы выигрывать такие матчи и избегать таких детских ошибок. А так в третьей игре стало уже чуть лучше, игра стала просматриваться, уверенность появилась», — приводит слова Кудашова ТАСС.
Он отметил, что тренерский штаб сборной России, вызвав молодых игроков на Шведские игры, дал им возможность почувствовать другой уровень хоккея.
«Любая ошибка наказывается, и они знают, к чему стремиться, развиваться», — добавил специалист.
Подопечные Кудашова по буллитам уступили Чехии, упустив победу на последней минуте основного времени матча.
Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею заняла последнее место на Шведских играх.