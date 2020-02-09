Дубль Дзюбы помог «Зениту» победить ЦСКА в контрольном матче

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Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА в контрольном матче на сборе в Испании.
Дубль Дзюбы помог «Зениту» победить ЦСКА в контрольном матче
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Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Семака.

ЦСКА забил первым. На 22-й минуте отличился Криятиян Бистрович. На 43-й минуте преимущество армейцев увеличил Фёдор Чалов.

«Зенит» сравнял счёт благодаря дублю Артёма Дзюбы, забившему на 59-й и 61-й минутах, а на 64-й минуте отличился Сердар Азмун.

Следующим соперником Зенита на сборе станет российский «Ленинградец». Игра пройдёт вечером 9 февраля. У ЦСКА на 19 февраля запланирована встреча с испанской «Картахеной».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» сохраняет интерес к Алексею Миранчуку.

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