СМИ: Зидан попал в ДТП по пути на тренировку «Реала»
- Reuters
Как сообщает AS, Зидан и другой водитель не пострадали, а их транспортные средства получили лишь незначительные повреждения.
Отмечается, что Зидан остался на месте аварии и дождался дорожную инспекцию, чтобы заполнить необходимые документы, после чего отправился на тренировку.
«Реал» в рамках 23-го тура Примеры на выезде сыграет с «Осасуной». Матч пройдёт в Памплоне 9 февраля и начнётся в 18:00 мск.
Ранее сообщалось, что Зидан признал силу соперника в проигранном «Реалом» матче 1/4 финала Кубка Испании.