СМИ: Зидан попал в ДТП по пути на тренировку «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан попал в ДТП по дороге на базу команды перед тренировкой.

Как сообщает AS, Зидан и другой водитель не пострадали, а их транспортные средства получили лишь незначительные повреждения.

Отмечается, что Зидан остался на месте аварии и дождался дорожную инспекцию, чтобы заполнить необходимые документы, после чего отправился на тренировку.

«Реал» в рамках 23-го тура Примеры на выезде сыграет с «Осасуной». Матч пройдёт в Памплоне 9 февраля и начнётся в 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что Зидан признал силу соперника в проигранном «Реалом» матче 1/4 финала Кубка Испании.