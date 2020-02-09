Фазель заявил, что ещё рано говорить о компромиссе с НХЛ по участию хоккеистов в ОИ-2022
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«У нас была встреча, мы обсуждали разные просьбы от НХЛ и профсоюза. Ещё ничего не завершено, это только первая встреча. Слишком рано говорить о том, хорошо всё будет или нет», — приводит слова Фазеля ТАСС.
Он отметил, что предстоит провести ещё не одну встречу, чтобы найти компромисс.
«Но хорошо то, что эта встреча была, мы обменялись информацией о том, что мы можем, а что нет. Теперь мы будем ждать следующей встречи и анализировать, как будут этот вопрос обсуждать НХЛ и NHLPA», — добавил глава IIHF.
НХЛ отпускала хоккеистов на Олимпийские игры в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах, но отказалась от этой практики в 2018-м.
Ранее появилась информация, что МОК и IIHF готовы выполнить все требования НХЛ для выступления хоккеистов лиги на ОИ-2022.