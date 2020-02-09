Гимнастка Солдатова объяснила, почему золото ЧМ-2018 для неё особенное

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова рассказала, почему золотая медаль мирового первенства 2018 года является для неё особенной.

«Эти два с половиной года были очень тяжёлыми, чемпионат Европы 2018 года я пропустила из-за перелома, тело стало настолько хрупким, что было страшно. При этом переломе я боролась с булимией, восстановилась за месяц, а в сентябре выиграла золото чемпионата мира. Вы не представляете, что я вижу, когда смотрю на эту медаль. Это было невероятное лето 2018 года, я просто верила в себя, как и мои тренеры», — приводит слова Солдатовой ТАСС.

В активе 21-летней гимнастки два золота ЧМ-2018 — одно командное и ещё одно личное (в упражнениях с лентами). В её послужном списке также золотые награды чемпионатов мира 2014 и 2015 года в командном многоборье. Солдатова является трёхкратной чемпионкой Европы.

Ранее Солдатова заявила, что приостановила карьеру, чтобы побороть булимию.