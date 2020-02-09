СМИ назвали технического спонсора «Локомотива» на следующий сезон

Стало известно, кто станет новым техническим спонсором московского футбольного клуба «Локомотив» со следующего сезона.

Как сообщает Sport24, новым техническим спонсором железнодорожников с сезона-2020/21 станет компания Adidas, которая уже была экипировщиком красно-зелёных в 1989 и 1993 годах, а также в периоды с 2005--го по 2010-й года и с 2014-го по 2018-й.

С лета 2018 года «Локомотиву» экипировку предоставляла фирма Under Armour.

В нынешнем сезоне после 19 туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 34 очка.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» рассматривает восемь форвардов на замену Смолову.