СМИ: «Локомотив» рассматривает восемь форвардов на замену Смолову

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Московский футбольный клуб «Локомотив» рассматривает восемь человек на позицию нападающего после ухода Фёдора Смолова в испанскую «Сельту».
СМИ: «Локомотив» рассматривает восемь форвардов на замену Смолову
  • РИА Новости

Как сообщает Sport24, селекционный отдел железнодорожников предоставил тренерскому штабу шорт-лист из восьми форвардов. 

Отмечается, что три игрока из шорт-листа выступают в чемпионате Англии. Переговоры по трансферу потенциального новичка начнутся после одобрения главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина.

Смолов перешёл в «Сельту» из «Локомотива» на правах аренды с возможностью выкупа по окончании сезона. Он уже дебютировал за новую команду в матче 22-го тура Примеры с «Валенсией».

Ранее Саво Милошевич заявил, что Смолову в «Сельте» необходимо время.

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