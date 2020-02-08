СМИ: «Локомотив» рассматривает восемь форвардов на замену Смолову

Московский футбольный клуб «Локомотив» рассматривает восемь человек на позицию нападающего после ухода Фёдора Смолова в испанскую «Сельту».

Как сообщает Sport24, селекционный отдел железнодорожников предоставил тренерскому штабу шорт-лист из восьми форвардов.

Отмечается, что три игрока из шорт-листа выступают в чемпионате Англии. Переговоры по трансферу потенциального новичка начнутся после одобрения главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина.

Смолов перешёл в «Сельту» из «Локомотива» на правах аренды с возможностью выкупа по окончании сезона. Он уже дебютировал за новую команду в матче 22-го тура Примеры с «Валенсией».

Ранее Саво Милошевич заявил, что Смолову в «Сельте» необходимо время.