Тренер «Монреаля» отметил важность Ковальчука для его команды

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен высказался об игре российского нападающего Ильи Ковальчука после победы над «Торонто Мэйпл Лифс» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Он забил для нас много важных голов, будь то на буллитах или в овертаймах. Если бы не он, мы бы не выиграли эти матчи», — сказал специалист после игры.

По его словам, Ковальчук не является идеальным игроком, но выделяется за счёт своей энергии и желания.

«Он счастлив, что Марко Сканделла забил свой первый гол за «Монреаль», это первое, что он сказал. Он правильно держится и ведёт себя в этой команде, он ветеран и верит во всё, что мы пытаемся сделать», — добавил Жюльен.

Ковальчук забросил победную для «Монреаля» шайбу в матче с «Торонто» и вышел на чистое третье место в истории НХЛ по голам в ОТ. Для «Монреаля» эта победа стала третьей подряд.

Ранее сообщалось, что Ковальчук посвятил свою шайбу в ворота «Торонто» старшему сыну.