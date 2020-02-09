Тренер «Монреаля» отметил важность Ковальчука для его команды
- Reuters
«Он забил для нас много важных голов, будь то на буллитах или в овертаймах. Если бы не он, мы бы не выиграли эти матчи», — сказал специалист после игры.
По его словам, Ковальчук не является идеальным игроком, но выделяется за счёт своей энергии и желания.
«Он счастлив, что Марко Сканделла забил свой первый гол за «Монреаль», это первое, что он сказал. Он правильно держится и ведёт себя в этой команде, он ветеран и верит во всё, что мы пытаемся сделать», — добавил Жюльен.
Ковальчук забросил победную для «Монреаля» шайбу в матче с «Торонто» и вышел на чистое третье место в истории НХЛ по голам в ОТ. Для «Монреаля» эта победа стала третьей подряд.
Ранее сообщалось, что Ковальчук посвятил свою шайбу в ворота «Торонто» старшему сыну.