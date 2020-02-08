Мамаев пожаловался на преследования со стороны незнакомой женщины

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Футболист «Ростова» Павел Мамаев заявил, что на протяжении нескольких месяцев его и его близких преследует незнакомая женщина.
Мамаев пожаловался на преследования со стороны незнакомой женщины
  • РИА Новости

«Хочу подтвердить информацию относительно Ники Гусейновой. Это человек какой-то невменяемый. Она несколько месяцев преследует нашу семью, постоянно на всех порталах её обсуждает. Вчера дошло до безумия — она мне позвонила в номер. Звонок был в 12 часов ночи на номер, который находился в отеле. Видимо, у человека не всё в порядке с головой. Это моё мнение, потому что она просто живёт не своей жизнью, а только нашей. Постоянно пытается сделать так, чтобы всё у нас было плохо», — заявил Мамаев в Instagram.

Ранее сообщалось, как «Ростов» обыграл «Партизан» на турнире в Катаре.

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