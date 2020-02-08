Винер-Усманова назвала сроки возвращения Солдатовой к тренировкам

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что четырёхкратная чемпионка мира Александра Солдатова в ближайшее время приступит к тренировкам.

«Саша Солдатова выступит на показательных на московском этапе Гран-при. Думаю, в ближайшее время она начнёт тренироваться и составит конкуренцию. У неё всё хорошо, она подлечилась. Мы нашли прекрасных людей, российских врачей, которые помогут её восстановить», — цитирует Винер-Усманову РИА Новости.

Александра Солдатова пропустила соревновательную часть этапа Гран-при в Москве из-за плохого самочувствия. Спортсменка попала в больницу, в связи с чем ряд СМИ предположили, что она пыталась покончить жизнь самоубийством. Однако Солдатова и её тренеры опровергли эту информацию.

Ранее сообщалось, что россиянки победили в многоборье на московском этапе Гран-при по художественной гимнастике.