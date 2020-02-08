Винер-Усманова назвала сроки возвращения Солдатовой к тренировкам
- РИА Новости
«Саша Солдатова выступит на показательных на московском этапе Гран-при. Думаю, в ближайшее время она начнёт тренироваться и составит конкуренцию. У неё всё хорошо, она подлечилась. Мы нашли прекрасных людей, российских врачей, которые помогут её восстановить», — цитирует Винер-Усманову РИА Новости.
Александра Солдатова пропустила соревновательную часть этапа Гран-при в Москве из-за плохого самочувствия. Спортсменка попала в больницу, в связи с чем ряд СМИ предположили, что она пыталась покончить жизнь самоубийством. Однако Солдатова и её тренеры опровергли эту информацию.
Ранее сообщалось, что россиянки победили в многоборье на московском этапе Гран-при по художественной гимнастике.