Россиянки победили в многоборье на московском этапе Гран-при по художественной гимнастике

Сборная России по художественной гимнастике одержала победу в многоборье групп на этапе Гран-при, который проходит в Москве.

В составе российской команды выступали Анастасия Максимова, Анастасия Близнюк, Мария Толкачёва, Евгения Леванова и Ангелина Шкатова. Россиянки выиграли упражнение с тремя обручами и двумя парами булав, а также первенствовали в многоборье по сумме двух упражнений.

Второе место заняла команда Белоруссии, третьими стали представительницы Израиля.

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