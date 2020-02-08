Россиянки победили в многоборье на московском этапе Гран-при по художественной гимнастике

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Сборная России по художественной гимнастике одержала победу в многоборье групп на этапе Гран-при, который проходит в Москве.
Россиянки победили в многоборье на московском этапе Гран-при по художественной гимнастике
  • © Enrico Calderoni/AFLO
  • globallookpress.com

В составе российской команды выступали Анастасия Максимова, Анастасия Близнюк, Мария Толкачёва, Евгения Леванова и Ангелина Шкатова. Россиянки выиграли упражнение с тремя обручами и двумя парами булав, а также первенствовали в многоборье по сумме двух упражнений.

Второе место заняла команда Белоруссии, третьими стали представительницы Израиля.

Ранее гимнастка Солдатова рассказала о самочувствии после сообщений о «попытке суицида».

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