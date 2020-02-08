Россиянки победили в многоборье на московском этапе Гран-при по художественной гимнастике
- © Enrico Calderoni/AFLO
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В составе российской команды выступали Анастасия Максимова, Анастасия Близнюк, Мария Толкачёва, Евгения Леванова и Ангелина Шкатова. Россиянки выиграли упражнение с тремя обручами и двумя парами булав, а также первенствовали в многоборье по сумме двух упражнений.
Второе место заняла команда Белоруссии, третьими стали представительницы Израиля.
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