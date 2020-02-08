Экс-футболист «Барселоны» Пети считает, что Месси не подходит для английского футбола

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Бывший французский полузащитник Эммануэль Пети оценил перспективы форварда «Барселоны» Лионеля Месси заиграть в английском чемпионате.
Экс-футболист «Барселоны» Пети считает, что Месси не подходит для английского футбола
  • Reuters

«Месси — это не Криштиану Роналду. Он не является такой же машиной в плане физики. Роналду — монстр. Лионелю 32 года, у него ещё один или два сезона, которые он сумеет провести на высшем уровне. Даже при игре с отличными футболистами в «Барселоне» у него не будет прежнего дриблинга и скорости. Думаю, он осознаёт, что конец карьеры не за горами. Честно говоря, не думаю, что Месси подходит для интенсивного английского футбола. Лионелю не нравится, когда его закрывают. В Испании он защищён. Фанатам в Англии было бы приятно увидеть Лео, однако я не понимаю, зачем такому клубу, как «Манчестер Сити», брать Месси в возрасте 32 или 33 лет», — цитирует Пети Goal.

49-летний француз выступал за «Барселону» в сезоне-2000/2001. В АПЛ Пети защищал цвета «Арсенала» и «Челси».

Ранее французские СМИ назвали Месси самым высокооплачиваемым футболистом мира.

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