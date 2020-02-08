Французские СМИ назвали Месси самым высокооплачиваемым футболистом мира
- © Daisuke Nakashima/AFLO
- globallookpress.com
Как сообщает французское издание L'Equipe, Месси зарабатывает за один месяц €8,3 млн без вычета налогов.
На втором месте по данному показателю — нападающий итальянского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду с окладом €4,5 млн, а замыкает тройку лучших бразильский форвард французского ПСЖ Неймар (€3 млн).
Ранее сообщалось, что Месси не собирается уходить из «Барселоны».