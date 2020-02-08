Александрова обыграла Богдан и вывела сборную России вперёд в матче Кубка федерации

Благодаря победе Екатерины Александровой над Аной Богдан сборная России вышла вперёд в матчевом противостоянии с командой Румынии на теннисном Кубке федерации.

РИА Новости