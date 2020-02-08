Александрова обыграла Богдан и вывела сборную России вперёд в матче Кубка федерации
Благодаря победе Екатерины Александровой над Аной Богдан сборная России вышла вперёд в матчевом противостоянии с командой Румынии на теннисном Кубке федерации.
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 7:5, 3:6, 7:5 в пользу Александровой. Матч продолжался 2 часа и 26 минут.
Сборная России повела со счётом 2:1 в матче против Румынии.
Ранее Кудерметова уступила Богдан в матче Кубка федерации.
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