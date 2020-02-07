Кудерметова уступила Богдан в матче Кубка федерации

Россиянка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Румынии Ане Богдан в матче Кубка федерации.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7, 6:1 в пользу Богдан. Матч продолжался 2 часа 13 минут.

Счёт в противостоянии сборных России и Румынии стал 1:1.

Ранее Александрова обыграла Русе и вывела сборную России вперёд в матче Кубка федерации.