СМИ: «Барселона» в январе пыталась арендовать Иньесту

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Во время зимнего трансферного окна «Барселона» пыталась вернуть в состав легенду клуба Андреса Иньесту.
СМИ: «Барселона» в январе пыталась арендовать Иньесту
  • © Sho Tamura/AFLO
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Sport.es. Согласно информации источника, «Барселона» намеревалась арендовать 35-летнего футболиста до конца сезона, но сам игрок предпочёл остаться в Японии.

Иньеста перешёл в «Виссел Кобе» в 2018 году из «Барселоны» в качестве свободного агента. Всего за японский клуб испанец провёл 41 матч, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной Испании Иньеста завоевал 37-й трофей в карьере.

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