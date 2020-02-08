Экс-футболист сборной Испании Иньеста завоевал 37-й трофей в карьере

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«Виссел Кобе» в составе с бывшим полузащитником сборной Испании по футболу Андресом Иньестой стал обладателем Суперкубка Японии.
Экс-футболист сборной Испании Иньеста завоевал 37-й трофей в карьере
  • © Yoshio Tsunoda/AFLO
  • globallookpress.com

«Виссел Кобе» одолел в серии пенальти действующего чемпиона страны «Иокогама Ф. Маринос».

Основное время завершилось со счётом 3:3, а в серии пенальти точнее оказались игроки «Виссел Кобе».

Для Иньесты этот трофей стал 37-м за карьеру и вторым в составе «Виссел Кобе» после национального кубка.

По количеству трофеев в истории Иньесту опережает только его экс-партнёр по «Барселоне» Дани Алвес.

Ранее тренер «Барселоны» Кике Сетьен заявил о желании вернуть Иньесту.

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