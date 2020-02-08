Экс-футболист сборной Испании Иньеста завоевал 37-й трофей в карьере
- © Yoshio Tsunoda/AFLO
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«Виссел Кобе» одолел в серии пенальти действующего чемпиона страны «Иокогама Ф. Маринос».
Основное время завершилось со счётом 3:3, а в серии пенальти точнее оказались игроки «Виссел Кобе».
Для Иньесты этот трофей стал 37-м за карьеру и вторым в составе «Виссел Кобе» после национального кубка.
По количеству трофеев в истории Иньесту опережает только его экс-партнёр по «Барселоне» Дани Алвес.
Ранее тренер «Барселоны» Кике Сетьен заявил о желании вернуть Иньесту.