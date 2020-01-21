Сетьен заявил о желании вернуть Иньесту в «Барселону»

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Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен заявил, что хотел бы вернуть в клуб бывшего полузащитника команды Андреса Иньесту.
Сетьен заявил о желании вернуть Иньесту в «Барселону»
  • Reuters

«Я хотел бы вернуть в «Барселону» Иньесту. Он ещё не завершил карьеру. Возможно, нам удастся его вернуть», — приводит слова Сетьена Sport.es.

Иньеста покинул «Барселону» в 2018 году и в настоящее время выступает в японском «Виссел Кобэ». В составе каталонцев 35-летний Иньеста четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и девять — в чемпионате Испании.

Ранее сообщалось, что Месси стал первым игроком в истории Примеры, забивавшим 16 лет подряд.

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