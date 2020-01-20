Месси стал первым игроком в истории Примеры, забивавшим 16 лет подряд

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Форвард «Барселоны» Лионель Месси вошёл в историю испанской Примеры как первый футболист, забивавший на протяжении 16 лет подряд.

Гол, забитый в ворота «Гранады», стал для Месси первым в 2020 году. Форвард «Барселоны» забил в 16-м кряду календарном году и вошёл в историю Примеры.

Среди футболистов топ-5 лиг лишь трое имеют более длинную серию из забитых голов. Звезда «Ювентуса» Криштиану Роналду забивает 18 лет подряд, а форвард «Вероны» Джампаоло Паццини и нападающий «Бордо» Джимми Бриан — по 17.

Ранее сообщалось, что Роналду стал первым футболистом «Ювентуса» с 2005 года, забившим в семи матчах Серии А подряд.

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