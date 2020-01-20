Роналду стал первым футболистом «Ювентуса» с 2005 года, забившим в семи матчах Серии А подряд

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Португальский нападающий Криштиану Роналду стал первым за последние 15 лет игроком «Ювентуса», который забил в семи матчах Серии А подряд.

Роналду забил в матче 20-го тура Серии А против «Пармы» на 43-й минуте. Португалец отличился голом в седьмом матче элитного дивизиона чемпионата Италии подряд. Ранее Роналду забивал в ворота «Сассуоло», «Лацио», «Удинезе», «Сампдории», «Кальяри» и «Ромы».

Последним футболистом «Ювентуса», которому покорялось подобное достижение, становился Давид Трезеге. В 2005 году француз отличился в девяти матчах Серии А подряд.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» разгромил «Удинезе» в Кубке Италии благодаря дублю Дибалы.

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