Тошич: уровень РПЛ не такой хороший, как три-четыре года назад

Короткая ссылка
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, в настоящее время выступающий за белградский «Партизан», по итогам Кубка Париматч Премьер оценил нынешний уровень Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тошич: уровень РПЛ не такой хороший, как три-четыре года назад
  • РИА Новости

«Я думаю, что тот «Спартак», против которого я играл, был намного лучше. Да и в целом уровень чемпионата не такой хороший, как был три-четыре года назад», — заявил Тошич.

Сербский футболист выступал за московский ЦСКА с 2010 по 2017 год. В Кубке Париматч Премьер, помимо «Партизана», за который сейчас выступает Тошич, принимали участие московские «Спартак» и «Локомотив», а также «Ростов».

Ранее Тошич оценил судейство на Кубке Париматч Премьер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить