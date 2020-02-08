Тошич: уровень РПЛ не такой хороший, как три-четыре года назад
- РИА Новости
«Я думаю, что тот «Спартак», против которого я играл, был намного лучше. Да и в целом уровень чемпионата не такой хороший, как был три-четыре года назад», — заявил Тошич.
Сербский футболист выступал за московский ЦСКА с 2010 по 2017 год. В Кубке Париматч Премьер, помимо «Партизана», за который сейчас выступает Тошич, принимали участие московские «Спартак» и «Локомотив», а также «Ростов».
Ранее Тошич оценил судейство на Кубке Париматч Премьер.