Шлеменко прокомментировал вызов Александру Емельяненко со стороны Смолякова
- РИА Новости
«Конечно, я согласен, что в последнее время Александр Емельяненко перегибает палку. Люди сами раздули вокруг него образ непобедимого. Он таким не является и никогда не являлся», — приводит слова Шлеменко Sport24.
По его мнению, Александр Емельяненко популярностью обязан своему брату Фёдору, а не своими схватками в октагоне, несмотря на то что является хорошим бойцом.
«Хорошо, что есть такие парни, как Дмитрий Смоляков, которые хотят поставить его на место», — добавил Шлеменко.
Смоляков за свою карьеру одержал девять побед и потерпел четыре поражения. На счету Емельяненко 28 выигранных поединков в MMA, семь поражений и одна ничья.
Следующим соперником Емельяненко является россиянин Магомед Исмаилов, бой с которым состоится 3 апреля в Москве на турнире АСА 107.
Ранее глава Fight Nights Global выразил готовность организовать бой Александра Емельяненко и Смолякова.