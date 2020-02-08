Шлеменко прокомментировал вызов Александру Емельяненко со стороны Смолякова

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Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко поддержал российского бойца смешанного стиля Дмитрия Смолякова, который вызвал на поединок соотечественика Александра Емельяненко.
Шлеменко прокомментировал вызов Александру Емельяненко со стороны Смолякова
  • РИА Новости

«Конечно, я согласен, что в последнее время Александр Емельяненко перегибает палку. Люди сами раздули вокруг него образ непобедимого. Он таким не является и никогда не являлся», — приводит слова Шлеменко Sport24.

По его мнению, Александр Емельяненко популярностью обязан своему брату Фёдору, а не своими схватками в октагоне, несмотря на то что является хорошим бойцом.

«Хорошо, что есть такие парни, как Дмитрий Смоляков, которые хотят поставить его на место», — добавил Шлеменко.

Смоляков за свою карьеру одержал девять побед и потерпел четыре поражения. На счету Емельяненко 28 выигранных поединков в MMA, семь поражений и одна ничья.

Следующим соперником Емельяненко является россиянин Магомед Исмаилов, бой с которым состоится 3 апреля в Москве на турнире АСА 107. 

Ранее глава Fight Nights Global выразил готовность организовать бой Александра Емельяненко и Смолякова.

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