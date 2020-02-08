Дуэль взглядов в UFC завершилась танцем

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Дуэль взглядов между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе новозеландцем Исраэлем Адесаньей и кубинцем Йоэлем Ромеро в преддверии титульного поединка завершилась оригинальным образом.
Дуэль взглядов в UFC завершилась танцем
  • © ufc
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После дуэли взглядов оба спортсмена начали позировать перед фотографами и продемонстрировали свои танцевальные навыки.

Адесанья и Ромеро проведут титульный бой на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе, который состоится 8 марта. Для чемпиона это будет первая защита титула.

На счету Адесаньи 18 побед и ни одного поражения, в то время как Ромеро выиграл 13 поединков и четыре проиграл.

Ранее чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс поделился мнением об обладателе титула организации в лёгком весе россиянине Хабибе Нурмагомедове.

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