Чемпион UFC Джонс: я побеждал легенд, а Нурмагомедов дрался с неизвестными бойцами

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе американец Джон Джонс поделился мнением об обладателе титуле организации в лёгком весе россиянине Хабибе Нурмагомедове.
Чемпион UFC Джонс: я побеждал легенд, а Нурмагомедов дрался с неизвестными бойцами
  • Reuters

«Хабиб — прекрасный боец. Он много сделал для продвижения UFC. Он отличный посол нашего спорта», — цитирует Джонса MMA Fighting.

При этом он отметил, что, в отличие от него самого, Нурмагомедов не может называть себя великим бойцом.

«Я дрался против легенд ещё в молодости и победил множество чемпионов. Хабиб добыл свои победы в поединках с не очень известными бойцами. Но я не хочу оскорблять коллег, я рад за всех. Дело же всё равно во мнении», — добавил Джонс.

За свою карьеру Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. Следующим соперником Нурмагомедова является Тони Фергюсон, с которым он проведёт титульный бой на турнире UFC 249, который состоится в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке.

Ранее Нурмагомедов заявил, что не считает себя примером для подражания.

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