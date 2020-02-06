Нурмагомедов не считает себя примером для подражания

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что не считает себя примером для подражания.
Нурмагомедов не считает себя примером для подражания
  • РИА Новости

«Самый большой минус в популярности я нашёл. Это когда люди думают или же называют тебя примером для подражания. Я таким не являюсь и никогда не хотел быть таким. Я мусульманин, и у нас в религии есть пример для подражания — это посланник Аллаха Мухаммад», — написал спортсмен в своём Instagram.

Он также отметил, что ни одна знаменитость не заслуживает чего-либо подобного.

«Я могу научить людей в сфере единоборств, но в жизненных ценностях мы все нуждаемся в наставлениях и в напоминаниях», — добавил Нурмагомедов.

За карьеру Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. Следующим соперником Нурмагомедова является Тони Фергюсон, с которым он проведёт титульный бой на турнире UFC 249 в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке.

Ранее отец Нурмагомедова заявил, что Фергюсон никогда не был опасен для его сына.

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