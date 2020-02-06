Отец Нурмагомедова: Фергюсон никогда не был опасен для Хабиба
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«Для Хабиба Тони не был опасен никогда. Он просто хороший боец. У Хабиба были и более опасные ребята», — цитирует Нурмагомедова-старшего Sport24.
При этом он отметил, что от Фергюсона стоит ожидать опасности на протяжении всего поединка.
«Опытный, выносливый, идёт на серии из 12 побед. Но мы классом выше», — добавил отец спортсмена.
Титульный бой Нурмагомедова с Фергюсоном состоится на турнире UFC 246 в Нью-Йорке 18 апреля.
Ранее отец Нурмагомедова рассказал о задачах сына в бою с Фергюсоном.