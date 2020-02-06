Отец Нурмагомедова: Фергюсон никогда не был опасен для Хабиба

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, считает, что американец Тони Фергюсон никогда не был опасным соперником для его сына.

«Для Хабиба Тони не был опасен никогда. Он просто хороший боец. У Хабиба были и более опасные ребята», — цитирует Нурмагомедова-старшего Sport24.

При этом он отметил, что от Фергюсона стоит ожидать опасности на протяжении всего поединка.

«Опытный, выносливый, идёт на серии из 12 побед. Но мы классом выше», — добавил отец спортсмена.

Титульный бой Нурмагомедова с Фергюсоном состоится на турнире UFC 246 в Нью-Йорке 18 апреля.

Ранее отец Нурмагомедова рассказал о задачах сына в бою с Фергюсоном.