Нурмагомедов отреагировал на встречу футболиста «Реала» с безногим ребёнком из Казахстана
- © khabib_nurmagomedov
Бензема опубликовал в своём Instagram видео, на котором он играет в футбол с мальчиком. Кроме того, он подарил ребёнку футболку, в которой выходил на поле в матче четвертьфинала Кубка Испании «Реал» — «Реал Сосьедад» (3:4).
«Больше спасибо. Ты настоящий человек», — написал Нурмагомедов на своей странице, опубликовав фото Бензема с Турганбековым.
Ранее Нурмагомедов заявил, что не считает себя примером для подражания.