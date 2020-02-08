Нурмагомедов отреагировал на встречу футболиста «Реала» с безногим ребёнком из Казахстана

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на встречу нападающего «Реала» Карима Бензема с 11-летним Али Турганбековым из Казахстана, который родился без ног.
Нурмагомедов отреагировал на встречу футболиста «Реала» с безногим ребёнком из Казахстана
  • © khabib_nurmagomedov
  • Instagram

Бензема опубликовал в своём Instagram видео, на котором он играет в футбол с мальчиком. Кроме того, он подарил ребёнку футболку, в которой выходил на поле в матче четвертьфинала Кубка Испании «Реал» — «Реал Сосьедад» (3:4).

«Больше спасибо. Ты настоящий человек», — написал Нурмагомедов на своей странице, опубликовав фото Бензема с Турганбековым.

Ранее Нурмагомедов заявил, что не считает себя примером для подражания.

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