Смолов рассказал об отличиях чемпионатов России и Испании по футболу

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Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов рассказал об отличиях между Российской премьер-лигой (РПЛ) и испанской футбольной Примерой.
Смолов рассказал об отличиях чемпионатов России и Испании по футболу
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«Отличий между чемпионатами России и Испании много — и маленьких, и больших. Важнейшее — здесь заточены на атаку. По итогам матча с «Валенсией» больше всего бросилось в глаза то, как быстро происходит переключение от атаки к обороне», — приводит слова форварда пресс-служба «Сельты».

По его словам, в чемпионате России игроки дольше перестраиваются при потере мяча и наоборот. Он также отметил, что в Испании футбол более интенсивный и зрелищный. Кроме того, Смолов вспомнил о том, как дважды становился лучшим бомбардиром РПЛ в составе «Краснодара».

«Краснодар» является наиболее атакующей командой в РПЛ. Краснодарцы играют в европейском стиле. Я предпочитаю такой стиль, когда команда больше созидает, контролирует мяч. Мне легче, когда партнёры создают для меня моменты, ну а моё дело — использовать их», — добавил Смолов.

Смолов перешёл в «Сельту» из «Локомотива» на правах аренды с возможностью выкупа по окончании сезона. Он уже дебютировал за новую команду в матче 22-го тура Примеры с «Валенсией».

Ранее хавбек «Валенсии» Денис Черышев оценил перспективы Смолова заиграть в чемпионате Испании.

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