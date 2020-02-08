Смолов рассказал об отличиях чемпионатов России и Испании по футболу

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов рассказал об отличиях между Российской премьер-лигой (РПЛ) и испанской футбольной Примерой.

«Отличий между чемпионатами России и Испании много — и маленьких, и больших. Важнейшее — здесь заточены на атаку. По итогам матча с «Валенсией» больше всего бросилось в глаза то, как быстро происходит переключение от атаки к обороне», — приводит слова форварда пресс-служба «Сельты».

По его словам, в чемпионате России игроки дольше перестраиваются при потере мяча и наоборот. Он также отметил, что в Испании футбол более интенсивный и зрелищный. Кроме того, Смолов вспомнил о том, как дважды становился лучшим бомбардиром РПЛ в составе «Краснодара».

«Краснодар» является наиболее атакующей командой в РПЛ. Краснодарцы играют в европейском стиле. Я предпочитаю такой стиль, когда команда больше созидает, контролирует мяч. Мне легче, когда партнёры создают для меня моменты, ну а моё дело — использовать их», — добавил Смолов.

Смолов перешёл в «Сельту» из «Локомотива» на правах аренды с возможностью выкупа по окончании сезона. Он уже дебютировал за новую команду в матче 22-го тура Примеры с «Валенсией».

Ранее хавбек «Валенсии» Денис Черышев оценил перспективы Смолова заиграть в чемпионате Испании.