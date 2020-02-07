Черышев оценил перспективы Смолова заиграть в чемпионате Испании

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев считает, что форвард «Сельты» Фёдор Смолов обладает всеми необходимыми качествами для успешного выступления в испанской Примере.

«Федя давно хотел играть в Европе. «Сельта» — это шанс себя проявить, а потом успешно выступить на Евро. Думаю, Фёдор правильно поступил, у него ещё есть силы прогрессировать. Он классный футболист, одарённый техникой. У него всё есть, чтобы карьера в Испании сложилась хорошо», — цитирует Черышева Sport24.

Фёдор Смолов перешёл в «Сельту» из «Локомотива» на правах аренды с возможностью выкупа по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что Черышев оправился после травмы и приступил к тренировкам.