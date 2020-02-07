Черышев оценил перспективы Смолова заиграть в чемпионате Испании
- © Jeremy Landey, via www.imago-ima/www.imago-images.de
- globallookpress.com
«Федя давно хотел играть в Европе. «Сельта» — это шанс себя проявить, а потом успешно выступить на Евро. Думаю, Фёдор правильно поступил, у него ещё есть силы прогрессировать. Он классный футболист, одарённый техникой. У него всё есть, чтобы карьера в Испании сложилась хорошо», — цитирует Черышева Sport24.
Фёдор Смолов перешёл в «Сельту» из «Локомотива» на правах аренды с возможностью выкупа по окончании сезона.
Ранее сообщалось, что Черышев оправился после травмы и приступил к тренировкам.