Черышев оценил перспективы Смолова заиграть в чемпионате Испании

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Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев считает, что форвард «Сельты» Фёдор Смолов обладает всеми необходимыми качествами для успешного выступления в испанской Примере.
Черышев оценил перспективы Смолова заиграть в чемпионате Испании
  • © Jeremy Landey, via www.imago-ima/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Федя давно хотел играть в Европе. «Сельта» — это шанс себя проявить, а потом успешно выступить на Евро. Думаю, Фёдор правильно поступил, у него ещё есть силы прогрессировать. Он классный футболист, одарённый техникой. У него всё есть, чтобы карьера в Испании сложилась хорошо», — цитирует Черышева Sport24.

Фёдор Смолов перешёл в «Сельту» из «Локомотива» на правах аренды с возможностью выкупа по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что Черышев оправился после травмы и приступил к тренировкам.

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