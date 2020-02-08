Милошевич назвал Бердыева одним из лучших тренеров в карьере

Чемпион России в составе «Рубина», а в настоящий момент наставник сербского «Партизана» Саво Милошевич назвал Курбана Бердыева одним из лучших тренеров в карьере.

«Бердыев — один из лучших тренеров, с которыми я когда-либо работал. Он очень хорошо понимает современный футбол, знает, что нужно команде, чтобы добиться успеха. Курбан Бекиевич при подготовке уделял внимание буквально мельчайшим деталям, то же касалось анализа встреч. Собственно, Бердыев — главный творец того чемпионства. В 2008-м «Рубин» занял первое место. После этого я завершил карьеру. Но в следующем году команда вновь взяла золото и наделала шуму в Лиге чемпионов. Это о чём-то да говорит. При этом «Рубин» тогда был далеко не самым богатым клубом в стране», — заявил Милошевич в интервью RT.

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