В Пушкине открылся фестиваль боевых искусств «Кубок Святителя Николая Японского»

В городском округе Пушкино состоялось торжественное открытие X Международного фестиваля боевых искусств «Кубок Святителя Николая Японского».

Данный фестиваль является одним из крупнейших в российском мире боевых искусств и спортивных единоборств. Торжественное открытие состоялось во дворце спорта «Пушкино».

В рамках программы фестиваля запланированы соревнования по каратэ, современному мечевому бою, сумо, боевому самбо и другим видам российских и японских единоборств. Также на фестивале пройдут встречи с известными мастерами боевых искусств, мастер-классы, выставки, показательные выступления, круглые столы и пресс-конференции.

Ранее сообщалось, как Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов провели пресс-конференцию, посвящённую главному поединку турнира ACA 107.