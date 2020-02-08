В Пушкине открылся фестиваль боевых искусств «Кубок Святителя Николая Японского»

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В городском округе Пушкино состоялось торжественное открытие X Международного фестиваля боевых искусств «Кубок Святителя Николая Японского».

Данный фестиваль является одним из крупнейших в российском мире боевых искусств и спортивных единоборств. Торжественное открытие состоялось во дворце спорта «Пушкино».

В рамках программы фестиваля запланированы соревнования по каратэ, современному мечевому бою, сумо, боевому самбо и другим видам российских и японских единоборств. Также на фестивале пройдут встречи с известными мастерами боевых искусств, мастер-классы, выставки, показательные выступления, круглые столы и пресс-конференции.

Ранее сообщалось, как Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов провели пресс-конференцию, посвящённую главному поединку турнира ACA 107.

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