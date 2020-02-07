Уайт признался, что погибший баскетболист Брайант был инвестором UFC

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт отдал дань уважения погибшему баскетболисту Коби Брайанту.

«Это будут первые бои с момента гибели Коби Брайанта, так что мы сделаем кое-что для него на турнире UFC 247. Вы помните его как игрока, верно? Затем как человека, который выиграл премию «Оскар». Но, помимо этого, он был большим инвестором компании Body Armor — спонсора UFC. Коби и сам инвестировал в UFC. Прошлый год стал для нашей компании лучшим в истории. Инвесторы получали отдачу, и Коби также получил свою долю в неделю гибели. Он был просто в восторге», — цитирует Уайта BJ Penn.

26 января Коби Брайант разбился при крушении вертолёта. На борту также находились его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек.

Ранее стала известна дата церемонии прощания с Брайантом.