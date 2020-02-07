Гвардиола: хочу, чтобы Месси остался в «Барселоне» и завершил там карьеру

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Бывший главный тренер «Барселоны» Пеп Гвардиола. в настоящее время возглавляющий «Манчестер Сити», прокомментировал возможное воссоединение с Лионелем Месси в Англии.
Гвардиола: хочу, чтобы Месси остался в «Барселоне» и завершил там карьеру
  • © Daisuke Nakashima/AFLO
  • globallookpress.com

«Лионель выступает за «Барселону». Я хочу, чтобы он остался там. Мне кажется, что так и произойдёт, и в итоге он закончит карьеру в «Барселоне», — цитирует Manchester Evening News слова Гвардиолы.

В настоящее время у Месси конфликт с руководством испанского клуба. По информации прессы, аргентинец рассматривает вариант ухода из «Барселоны».

Ранее сообщалось, что известно о конфликте Месси и «Барселоны».

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