Гвардиола: хочу, чтобы Месси остался в «Барселоне» и завершил там карьеру

Бывший главный тренер «Барселоны» Пеп Гвардиола. в настоящее время возглавляющий «Манчестер Сити», прокомментировал возможное воссоединение с Лионелем Месси в Англии.

«Лионель выступает за «Барселону». Я хочу, чтобы он остался там. Мне кажется, что так и произойдёт, и в итоге он закончит карьеру в «Барселоне», — цитирует Manchester Evening News слова Гвардиолы.

В настоящее время у Месси конфликт с руководством испанского клуба. По информации прессы, аргентинец рассматривает вариант ухода из «Барселоны».

Ранее сообщалось, что известно о конфликте Месси и «Барселоны».