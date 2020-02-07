Футболист «Локомотива» Хёведес сравнил «Зенит» с «Баварией»

Немецкий защитник московского «Локомотива» провёл аналогии между лидером Российской премьер-лиги (РПЛ) и Бундеслиги.

«Что касается финансов, то можно провести прямую аналогию с «Баварией». «Зенит» может себе позволить всех самых лучших футболистов. Там очень большой оборот денег. Подобное в Германии может позволить только «Бавария». Потому да, по финансовым возможностям «Зенит» в России — это как мюнхенцы в Германии», — сказал Хёведес в интервью Sport24.

По итогам 19 туров РПЛ «Зенит» идёт на первом месте в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на десять очков.

Ранее сообщалось, как «Локомотив» обыграл «Спартак» на турнире в Катаре.