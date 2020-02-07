Легкоатлетка Чичерова рассказала, когда может завершить карьеру

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова рассказала, когда может завершить спортивную карьеру.

«В январе следующего года я, наверное, уже выступать не буду — вероятно, это мой последний сезон. Я вообще зимой выступать не планировала, просто так сложились обстоятельства. Всё началось с Челябинска, и раз уж я включилась в процесс, то решила продолжать — как будет, так и будет. Надеюсь, что летом закончу на хорошей ноте», — приводит слова Чичеровой РИА Новости.

37-летняя Чичерова является чемпионкой Игр-2012. В её активе также золото чемпионата мира 2011 года, зимнего чемпионата Европы и Универсиады 2005 года. В 2016 году она была дисквалифицирована на два года и лишена бронзовой медали Олимпиады-2008 после перепроверки допинг-проб, в ходе которой было обнаружено запрещённое вещество туринабол. После отбытия дисквалификации она возобновила выступления, однако, не получив допуск к международным стартам под нейтральным флагом, была вынуждена выступать только на внутрироссийских соревнованиях.

Ранее Дарья Кишина заявила, что сделает всё, чтобы завоевать олимпийскую медаль.