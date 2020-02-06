Клишина: сделаю всё, чтобы завоевать олимпийскую медаль

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Вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Дарья Клишина заявила, что ставит перед собой цель завоевать медаль Олимпиады-2020 в Токио.
Клишина: сделаю всё, чтобы завоевать олимпийскую медаль
  • globallookpress.com

«Не думаю, что останусь до следующей Олимпиады, в планах выступать год-два после Токио. Сделаю всё, что в моих силах, чтобы завоевать олимпийскую медаль летом. Ради этого я и тренируюсь. Хочется самореализации. Знаю, что потенциал у меня есть. Главное — оставаться здоровой, остальное не проблема. Я не съедаю себя мыслями о соревнованиях задолго до их старта. Иначе можно сгореть. Думать об Олимпиаде я буду, когда выйду на квалификацию», — заявила Клишина в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее сообщалось, что Матыцин проведёт встречу по подготовке сборных России к Олимпийским играм.

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