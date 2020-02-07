Суд отклонил иск Дениса Глушакова к бывшей супруге

Никулинский районный суд города Москвы отклонил иск полузащитника грозненского футбольного клуба «Ахмат» Дениса Глушакова к бывшей жене Дарье.

Об этом сообщила представитель Глушаковой Ирина Серёгина, слова которой приводит РИА Новости.

Она отметила, что на заседании не был озвучен размер всех требований, выдвинутых футболистом, однако его иск был отклонён в полном объёме.

5 февраля 2019 года суд удовлетворил иск о разводе Глушакова и назначил алименты в размере одной трети от доходов, а также дополнительно 100 тыс. рублей ежемесячно для бывшей жены до достижения младшей дочерью возраста трёх лет.

Ранее Глушаков рассказал о совете Овечкина.