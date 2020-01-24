Глушаков рассказал о совете Овечкина

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о советах от своего друга, нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Я оставил эту историю позади. Она мне неинтересна, иду вперёд с высоко поднятой головой. А те, кто копался в грязи, пусть и дальше этим занимаются. Бог им судья. Жизнь в любом случае всё расставит по своим местам», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что ещё в самом начале, когда скандальная история вокруг Глушакова, тогда игравшего в «Спартаке» только зарождалась, он обсуждал происходящее с Овечкиным.

«Александр по-дружески советовал где-то что-то смягчить в этой истории. Но я ответил, что предателей не прощаю. Он сказал, что понял меня, и больше на эту тему мы не говорили», — добавил футболист.

Последние годы Глушакова в «Спартаке» были омрачены чередой скандалов, связанных как с внутрикомандными вопросами, так и с поведением фанатов и его бракоразводным процессом. 32-летний хавбек ушёл из «Спартака» в 2019 году, перейдя в «Ахмат».

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