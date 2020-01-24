«Млада-Болеслав» сообщил о переговорах Комличенко с московским клубом

Чешский футбольный клуб «Млада-Болеслав» сообщил о переговорах по трансферу российского форварда Николая Комличенко.

Как сообщает пресс-служба «Млады-Болеслав», речь идёт о переговорах с клубом из Москвы, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ). При этом название клуба не разглашается.

Отмечается, что Комличенко не полетел с командой на сбор на Мальту, а отправился в Москву для проведения переговоров.

24-летний Комличенко является воспитанником «Краснодара». В «Младе-Болеслав» он играет с 2017 года. В его активе 46 голов и 16 голевых передач в 74 матчах.

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