Гендиректор «Локомотива»: пытаемся проработать трансфер Алексея Миранчука за границу

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о возможном отъезде полузащитника Алексея Миранчука в Европу.

«Сейчас мы пытаемся проработать трансфер Алексея за границу и взаимодействуем с его агентом в полном контакте, действуем как в одной команде. Есть целый ряд агентов, с которыми мы работаем и находимся в одной лодке. Стремимся к общему успеху, а не к попыткам объегорить друг друга, что тоже неоднократно случалось в прошлом году», — приводят слова Кикнадзе «Известия».

Ранее «Локомотив» сыграл вничью со «Стяуа» в контрольном матче.