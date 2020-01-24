Гендиректор «Локомотива»: пытаемся проработать трансфер Алексея Миранчука за границу

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Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о возможном отъезде полузащитника Алексея Миранчука в Европу.
Гендиректор «Локомотива»: пытаемся проработать трансфер Алексея Миранчука за границу
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Сейчас мы пытаемся проработать трансфер Алексея за границу и взаимодействуем с его агентом в полном контакте, действуем как в одной команде. Есть целый ряд агентов, с которыми мы работаем и находимся в одной лодке. Стремимся к общему успеху, а не к попыткам объегорить друг друга, что тоже неоднократно случалось в прошлом году», — приводят слова Кикнадзе «Известия».

Ранее «Локомотив» сыграл вничью со «Стяуа» в контрольном матче.

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